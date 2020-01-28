محمد بن زايد: زيارة توكاييف فرصة لتعزيز شراكتنا

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أرحب بالصديق قاسم جومارت توكاييف في أول زيارة له إلى الدولة بعد توليه مهامه رئيساً لكازاخستان.. علاقاتنا تاريخية، تأسست على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، ولقاؤنا اليوم يمثل فرصة متجددة لمواصلة تعزيز وتقوية روابط شراكتنا الثنائية». وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية -لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي- حيث عزف السلام الوطني لجمهورية كازاخستان، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، واصطفت ثلة من حرس الشرف وفرقة الفنون الشعبية، ترحيباً بزيارته. بعدها صافح فخامة قاسم جومارت توكاييف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس كازاخستان.

ولوّح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بالزيارة. وقد كان في الاستقبال، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وفارس المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس كازاخستان معالي مختار تيليوبيردي وزير الخارجية، ومعالي مورات نور توليوف مساعد الرئيس، ومعالي قانات بوزيمبايف مساعد الرئيس، ومعالي ألتاي كولغينوف عمدة العاصمة مدينة نور- سلطان، ومعالي قايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستان المالي الدولي، ومعالي باخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل، ومعالي أسقار جوماغالييف وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الفضاء الجوي، ومعالي نورلان نوغاييف وزير الطاقة وايرلان باتاكوف رئيس الشؤون الرئاسية، ومادي أتامقولوف رئيس المراسم الرئاسية، وتيمور سليمينوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية، وقالموخانبيت قاسيموف رئيس جهاز الحرس الوطني، وإيرميك ساغيمبايف رئيس الحرس الرئاسي، وبيريك والي المتحدث الصحفي باسم الرئيس، وماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وعدداً من المسؤولين.