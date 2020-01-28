«الهلال» يرعى تجهيز 3440 طرداً غذائياً في دبي

دبي (الاتحاد) قام مكتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي برعاية مبادرة خيرية لتجهيز 3440 طرداً غذائياً شارك فيها نحو 300 شخص يمثلون شركة «دغريس 24 وعملاءهم»، وتمت الفعالية في فندق غراند حياة بإمارة دبي، بحضور محمد عبد الله الحاج الزرعوني، مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في دبي، وسلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في أبوظبي. وقال الزرعوني: يسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة إنسانية وخيرية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، وأصحاب الحاجة من أسر الأيتام والعمال ونحوهم.

من جانبه، قال الشحي: سيقوم مشروع حفظ النعمة بتوزيع هذه الطرود ضمن خطته اليومية المعتادة، حيث سيستهدف فيها المئات من العمال في منطقة مصفح بأبوظبي، إضافة إلى عمال البلدية، والمزارعين، والكثير من الأسر ذات الدخل المحدود، في خطوة تعكس ما تتميز به دولتنا من حب للخير ودعم للمحتاجين.

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