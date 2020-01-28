«خيرية الفجيرة»: 57.5 مليون درهم لمشاريع الخير في 2019

الفجيرة(الاتحاد)

قالت جمعية الفجيرة الخيرية: إن قيمة المشاريع الخيرية التي قدمتها خلال العام الماضي 2019 بلغت 57.519.919 درهماً، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها ومشاريعها 1.019.228 مستفيداً، وتشمل الأسر الفقيرة والمتعففة، ومساعدة الطلبة وحفظ النعمة والأسر المنتجة وأصحاب الهمم ورعاية المرضى والأيتام، وغيرها من مشاريع الخير.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الجمعية، برئاسة سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، حيث استعرض المجلس جدول الأعمال الذي تضمن ما حققته الجمعية من إنجازات ومبادرات في العام الماضي 2019.

وقال الرقباني: «إن ما تشهده الجمعية من تطور مستمر، يأتي بفضل تضافر جهود أصحاب الخير، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تشارك الجمعية وتدعم برامجها ومشاريعها، ومن تلك المشاريع مشروع حفظ النعمة الذي تنفذه الجمعية بدعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ويقوم على حفظ الطعام الزائد من المناسبات والأعراس وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها 620.410 وجبات في عام 2019».

وأضاف الرقباني: من ثمار مشروع حفظ النعمة قامت الجمعية بتنفيذ مبادرة جديدة، حيث تم تجهيز 60 موقعاً قابلة للزيادة في معظم مساجد إمارة الفجيرة ودبا في الأحياء والتجمعات السكانية بثلاجات حفظ الطعام وبرادات المياه للتسهيل على أي إنسان للاستفادة من الطعام الزائد من الوجبات في البيوت، بهدف غرس ثقافة حفظ النعمة بين أفراد المجتمع على مستوى الجيران والحي، ليتعلم منها الصغار والكبار ثقافة حفظ النعمة.

مشيراً لمشاريع تنمية وتأهيل الأسر المنتجة التي استفادت منها 66 أسرة منتجة عام 2019 ،بالإضافة إلى 299 متدربة استفادت من دورات التدريب المتخصصة التي يقدمها مركز تدريب وتأهيل الأسر المنتجة في الجمعية.

كما وصل عدد الطلاب المستفيدين من المساعدات الدراسية عام 2019 م، 2640 طالباً وطالبة قدمت لهم الجمعية المستلزمات المدرسية، ورسوم التعليم والدورات التدريبية، وأجهزة الكمبيوتر.

لافتاً إلى أن المشاريع الخيرية المتنوعة التي نفذتها الجمعية في شهر رمضان الماضي، وشملت المير الرمضاني، وإفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وبلغ إجمالي المستفيدين 377.100 مستفيد عام 2019.

كما اطلع المجلس على خطة عمل الجمعية والبرامج والمبادرات التي تنفذها في عام 2020 وتم اعتمادها.