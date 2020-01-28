%10 نمو التجارة بين الإمارات وكازاخستان خلال 9 أشهر

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري والاقتصادي الرئيس لكازاخستان في المنطقة، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بنسبة 10%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم).

وذكر رئيس جمهورية كازاخستان، خلال كلمته ضمن فعاليات لقاء الأعمال الإماراتي الكازاخستاني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في أبوظبي أمس، بالتعاون مع غرف الإمارات، أن قيمة الاستثمارات المباشرة من دولة الإمارات إلى كازاخستان بلغت 2.1 مليار دولار (7.71 مليار درهم)، بينما بلغت استثمارات كازاخستان بالإمارات مليار دولار (3.67 مليار درهم).

خطط طموحة

ولفت إلى وجود خطط طموحة لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم). وأكد أن الإمارات تعد من بين أفضل 5 وجهات جذباً للسياح من كازاخستان، حيث يزور الإمارات نحو 100 ألف مواطن كازاخستاني.

وأشار رئيس كازاخستان إلى وجود مباحثات مع مبادلة للاستثمار لتنفيذ مشروعات في الإنشاءات البتروكيماوية بقيمة 6.6 مليار دولار لإنتاج مواد البولي اثيلين في غرب كازاخستان، لافتاً إلى وجود 350 فرعاً أو مكتباً تمثيلياً لشركات إماراتية تعمل في كازاخستان.

واستعرض الرئيس الكازاخستاني الفرص الاستثمارية في كازاخستان، داعياً القطاع الخاص الإماراتي لاستكشاف الفرص المتميزة للاستثمار في بلاده.

حضر اللقاء معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعدد من رؤساء غرف الإمارات، وحميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى حضور ممثلي الجهات الحكومية والمحلية من الجانبين الإماراتي والكازاخستاني، وعدد من أصحاب الأعمال الإماراتيين والكازاخستانيين بمختلف القطاعات الاقتصادية.

التدفق التجاري

إلى ذلك، أكد معالي أحمد علي الصايغ، خلال كلمته باللقاء، ازدياد التدفق التجاري بين الإمارات وكازاخستان بشكل ملحوظ من 273 مليون دولار (مليار درهم) في 2015 إلى ما يقارب 415 مليون دولار (1.53 مليار درهم) عام 2018، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر 2.1 مليار دولار في كازاخستان.

الفرص الاستثمارية

وقال معاليه، إن المستثمرين الإماراتيين يعملون على اغتنام الفرص الاستثمارية المتوفرة في كازاخستان، موضحاً أن الإمارات تعتبر إحدى أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في كازاخستان على مدى الـ 15 عاماً الماضية.

وقال الصايغ، إن الاجتماع يأتي كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كل من دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة.

وأكد أن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان لديهما فرص استثمارية كبيرة تعمل على زيادة التعاون الاقتصادي المشترك فيما بينهما وفي العديد من القطاعات، خصوصاً في قطاعات الطيران والطاقة والمعادن الأساسية والأدوية والخدمات المالية والأمن الغذائي. وأكد معاليه أن دولة الإمارات شهدت نمواً متسارعاً في المبادرات التحويلية في العديد من القطاعات، خصوصاً قطاع الابتكار والذي بعد أحد أهم الركائز الحيوية في طموح وخطط دولة الإمارات وأبوظبي، خصوصاً في بناء اقتصاد مستدام ورقمي مبني على المعرفة.

الطاقة والزراعة

قال حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات لـ«الاتحاد»، إن لقاء فخامة الرئيس الكازاخستاني والوفد المرافق له مع مجتمع الأعمال في الإمارات شهد استعراض الكثير من الفرص لاسيما في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، لاسيما مع اهتمام الجانب الكازاخستاني بتقديم المزيد من التسهيلات للشركات الإماراتية.

من جانب آخر تحدث خلال اللقاء عدد من الشخصيات الاقتصادية والفعاليات التجارية والمستثمرين الإماراتيين، حيث عرضوا اهتمامهم واستعدادهم للاستثمار المباشر في كازاخستان، وطرحوا الفرص الاستثمارية المتاحة لديهم لإقامة شراكات ومشاريع تجارية في قطاعات وأنشطة مختلفة في جمهورية كازاخستان. ومنهم يوسف علي مؤسس مجموعة اللولو، وكيرات كليم بيتوف - حاكم المركز المالي العالمي في أستانا، وغيرهما.

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التعاون المالي

أشار معالي أحمد الصايغ وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إلى الشراكة مع شركة ديجيتال سبرينغ فينتشرز، وهي أول شركة كازاخستانية تعمل في التدفق التجاري، قائلاً: نرحب بالمزيد من الشركات الراغبة في المشاركة في منصة سوق أبوظبي العالمي؛ بهدف تعزيز وجودهم في السوق المحلية، كما يسعدنا أن نعرب عن رغبة المركز المالي العالمي في أستانا بتعزيز التعاون المشترك مع سوق أبوظبي العالمي في العديد من المجالات، ولتعزيز هذه العلاقات وقع كل من سوق أبوظبي العالمي والمركز المالي العالمي في أستانا على اتفاقيتين في شهر فبراير 2017 وشهر مارس من عام 2018.

3 اتفاقيات تعاون

شهد اللقاء توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجانبين الإماراتي والكازاخستاني، شملت المجال التعليمي ومجال الصناعات الزراعية ومجال الخدمات اللوجستية.