62 متسابقاً في التصفيات التمهيدية لـ«هند بنت مكتوم للقرآن»

دبي (وام) شارك في اليوم الثاني للتصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ 21 أمام لجنة التحكيم 32 متسابقاً، و30 متسابقة من مراكز دبي الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم.

حضر التصفيات - التي أقيمت بمقر المسابقة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر - المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة. وقال المستشار بوملحة، إن التصفيات التمهيدية تقام بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المتقدمين للمشاركة في المسابقة التي تعتبر إحدى أهم فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأثنى على الدعم الكبير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، وحرصها على أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين، من حفظة كتاب الله العزيز.

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