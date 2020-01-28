«العلاقات الأميركية - الإماراتية» في محاضرة غداً

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار أنشطته وفعالياته البحثية والعلمية، محاضرته رقم (735) بعنوان «العلاقات الأميركية- الإماراتية في مجالَي الدفاع والأمن»، يقدمها داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي، الولايات المتحدة الأميركية، وذلك مساء يوم غد الأربعاء 29 يناير 2020، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وتأتي المحاضرة، في إطار اهتمام المركز بالقضايا والمجالات ذات الأولوية، السياسية والدفاعية والاقتصادية، التي تتعلق بمصالح دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقاتها الخارجية خاصة مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

وسوف يناقش داني سِبرايت، في محاضرته، تصوراته حول العلاقات الأميركية - الإماراتية في مجالَي الدفاع والأمن، من خلال تجربته التي امتدت ثلاثة عقود خلال عمله في دوائر الاستخبارات الأميركية، وفي وزارة الدفاع الأميركية، وفي إحدى أبرز شركات الاستشارات الجيوستراتيجية، ثم في مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي.

كما سيستعرض المحاضِر تطور العلاقة بين البلدين منذ حرب الخليج الأولى إلى الآن في ضوء التطورات الإقليمية، مثل حرب أفغانستان، والصراع في اليمن، والأزمة الخليجية، والتوترات الأخيرة مع إيران. ويتناول بالتفصيل الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقة في الوقت الراهن، ومن أهمها: التعاون العسكري والمناورات والتدريبات المشتركة بين القوات الأميركية والإماراتية.