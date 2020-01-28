حميد النعيمي: تشجيع المستثمرين للمساهمة في نهضة عجمان

عجمان (وام) أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن حكومة عجمان تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح الأبواب أمام المستثمرين كافة لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين والمشاركة في النهضة الاقتصادية والحضارية والسياحية والتجارية والتعليمية والصحية التي تشهدها عجمان وتوفير كل الضمانات وتهيئة المناخ المناسب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان الحاكم أمس بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية.. الدكتور محيي الدين ثومبي الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي والوفد المرافق له حيث تم استعراض أحدث التطورات وما حققته مجموعة ثومبي من تقدم خاصة في القطاعين الأساسيين للمجموعة وهما التعليم الطبي والرعاية الصحية والأبحاث.

وأشاد سموه بجهود مجموعة ثومبي في دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة وما تقوم به من تنفيذ وإنشاء مشاريع حيوية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين من خلال منظومة طبية متكاملة. وأطلع سموه على التقدم الذي أحرزته جامعة الخليج الطبية والمستشفيات الأكاديمية التسعة التابعة لشبكة مستشفيات ثومبي وكذلك 15 عيادة ثومبي و5 مختبرات ثومبي وحوالي 60 منفذًا لصيدلية ثومبي بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية للمجموعة لعام 2020 وتطوراتها. كما استمع سموه إلى مستجدات مدينة ثومبي الطبية « ثومبي ميديسيتي» التي تم إطلاقها مؤخرا - والتي تعد مركزاً إقليمياً للتعليم الطبي المتطور والرعاية الصحية والأبحاث. وأعرب محيي الدين ثومبي عن شكره الجزيل وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان لدعمه المتواصل الذي ظل يقدمه لمجموعة ثومبي. حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير الديوان وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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