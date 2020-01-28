«ممارسة الحوكمة الفعالة» لبلدية عجمان

عجمان (الاتحاد) تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان شهادة

‏ BS 13500:2013 الخاصة بقواعد ممارسة الحوكمة الفعالة، والتي استحقتها الدائرة بجدارة بعد اجتيازها لكافة مراحل التدقيق لتكون أول دائرة على مستوى إمارة عجمان وأول دائرة بلدية على مستوى الدولة تحقق هذا الإنجاز.

ومنح جورج الإبري المدير الإقليمي للشرق الأوسط ودول الخليج العربي وتركيا وقاسم الحلبي من شركة بيروفيريتاس المانحة لشهادات الأيزو، الشيخ راشد بن حميد النعيمي الشهادة بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة وعبد الرحمن سالم النعيمي مدير مكتب التدقيق الداخلي وفاطمة محمد الملا مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وعدد من أعضاء الفريق.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الدائرة تسطر اليوم نجاحاً جديداً يضاف إلى سجل التميز والريادة فالمواصفة تعد من المواصفات التي يصعب الحصول عليها ولكن بتكاتف الجهود ووضوح الرؤى تمكنت الدائرة من تطبيق معايير المواصفة التي تؤكد التزامها بوضع وتحديد مبادئ للحوكمة وآليات تطبيقها في جميع أعمال الدائرة وتوجهاتها وخططها الاستراتيجية وتراعي متطلبات جميع المعنيين وتحرص على أخذ آرائهم في التطوير والتحسين.

وأشاد بجهود الكوادر البشرية المختصة والتي واصلت ساعات العمل الدؤوب لتمكن الدائرة من حصد هذه الشهادة المشرفة بعد اجتيازها لجميع مراحل عملية التدقيق من قبل الشركة المانحة للشهادة خلال نوفمبر 2019، موضحاً أن الدائرة تمكنت من حصد 10 مواصفات عالمية جديدة خلال العام المنصرم 2019.

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