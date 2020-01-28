حاكم رأس الخيمة يوجّه بتعويض المتضررين من الأمطار

محمد صلاح (رأس الخيمة)

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات 9 ملايين درهم للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، وتسببت في وقوع أضرار في ممتلكات بعض المواطنين بمناطق متفرقة من الإمارة.

وقامت اللجنة التي وجّه سموه بتشكيلها لحصر وتقييم الأضرار التي خلفتها الأمطار، وتضم في عضويتها مديري عموم الدوائر والهيئات المحلية المعنية بالإمارة بحصر وتقييم الأضرار ضمن تقرير متكامل تم رفعه إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك بعد قيامها بجولات ميدانية في جميع أنحاء الإمارة، والتقت الأسر المواطنة التي تضررت منازلها وممتلكاتها.

ويأتي قرار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهدف توفير مختلف سبل الدعم السريع للأفراد والأسر لمواجهة أية طوارئ، ومساعدتهم على تخطيها، بما يضمن لهم أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.

وأثنى أهالي منطقتي الحيل والفحلين على توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصرف تعويضات للمتضررين من الأمطار، كما أثنى الأهالي على دور إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، والتي قدمت الدعم اللازم للأهالي، ونقلهم إلى الفنادق وحرص اللجنة على متابعة جميع احتياجات هذه الأسر، وطالب الأهالي بتسريع العمل في المشروعات الحمائية التي تقرر تشييدها لحماية المنطقة من فيضان وادي نقب.

وعلمت «الاتحاد» أن لجنة الطوارئ والأزمات مددت إقامة عدد من الأسر في الفنادق حتى الانتهاء من صيانة المنازل المتضررة.

وقال سالم النقبي من أهالي المنطقة: «قيادتنا الرشيدة عودتنا على تقديم الدعم للأهالي في مثل هذه الظروف، مشيداً بقرار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والذي يصب في مصلحة الأسر المتضررة في مختلف مناطق الإمارة». وأضاف: «نظراً لعدم الانتهاء من صيانة المنزل تقرر مد الإقامة بالفنادق لعدد من أسر منطقة الفحلين بالفنادق، مثنياً على دور لجنة الطوارئ والأزمات في تلبية احتياجات الأسر».

وقال أحمد عبيد النقبي من أهالي المنطقة: «إن قرار توجيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصرف هذه التعويضات سيساهم في صيانة البيوت المتضررة بالسرعة المطلوبة، ورجوع بقية الأهالي لمنازلهم».