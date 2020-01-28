سعود القاسمي: الإمارات منارة للسلام والأخوة الإنسانية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه بمدينة «صقر بن محمد»، توماس سباستيان قس كنيسة «سانت أنتوني» الكاثوليكية برأس الخيمة.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تُشكل منذ تأسيسها منارة للسلام والأخوة الإنسانية، انطلاقاً من قيم الاحترام والتسامح التي أرساها الآباء المؤسسون لتجعل من الدولة وجهة حضارية ونموذجاً عالمياً للتعايش السلمي.

من جانبه، عبر القس توماس سباستيان عن بالغ الشكر وخالص التقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، معبراً عن فخره لكونه جزءاً من هذا المجتمع المتسامح والمنفتح والذي يمثل صورة فريدة للمجتمعات الحضارية والإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع الكنائس في رأس الخيمة يضم ثماني كنائس هي كنسية الكاثوليك «سانت أنتوني»، كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل القبطية المصرية، كنيسة «مار توما» للهنود الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس «مار جاورجيوس»، كنيسة سانت ماري للهنود الأرثوذكس، كنيسة سانت لوكس للإنجيليين، كنيسة السبتيين «اليوم السابع»، وكنيسة البروتستانت «المسيحية المتحدة».

وبدأت عملية التخطيط لبناء الكنائس في رأس الخيمة في إطار مجمع واحد عام 2004، وانطلقت ورشة الإعمار في 2007، وافتتحت أولى الكنائس في 2009. ويمتد المجمع على مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع، وتتميز الكنائس الثماني بهندستها المعمارية الرائعة.