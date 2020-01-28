نهيان بن مبارك يستقبل ولي عهد دوقية لوكسمبورج

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في قصر معاليه، أمس، صاحب السمو الملكي الدوق جييوم جان جوزيف ماي، ولي عهد دوقية لوكسمبورج، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب معاليه، خلال اللقاء، بزيارة ولي عهد دوقية لوكسمبورج والوفد المرافق، وتبادل مع الأمير جييوم الحديث حول العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تطوير وتنمية العلاقات مع دوقية لوكسمبورج في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة، بما يلبي تطلعات شعبي البلدين الصديقين.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص الإمارات على الانفتاح على دول العالم كافة، مشيراً إلى التطور الذي حققته والإنجازات التي وصلت إليها الدولة نتيجة سياسة الانفتاح على الآخر التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه، أعرب ولي عهد دوقية لوكسمبورج عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بمسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة. حضر اللقاء، اتيان شنايدر، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد في لوكسمبورج، وعدد من كبار المسؤولين والوزراء، وإلزابيث كاردوسو جورداو، سفيرة دوقية لوكسمبورج لدى الدولة.