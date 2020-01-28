البواردي يستقبل السفير الهندي

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع - بمقر الوزارة في أبوظبي - بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفير الهندي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وجرى - خلال اللقاء - بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية الهند في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والعسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها، وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف.

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