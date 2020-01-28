علي النعيمي يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع «الوطنية الفرنسية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي د. علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي أمس، غواندال رويار، عضو لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وأهمية مواكبتها لعلاقات الشراكة الإماراتية الفرنسية التي تشمل مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية، وتعتبر تاريخية، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا.

وأكد معاليه أهمية تطوير العلاقات البرلمانية، من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية والتنسيق الثنائي خلال المشاركة في مختلف المحافل البرلمانية.

وأشار إلى أن الإرهاب والتطرف والجماعات والميلشيات الإرهابية هي تهديد للمنطقة ولمختلف دول العالم، مضيفا أنه ومن هذا المنطلق تعمل الإمارات على تبني نهج شمولي واستراتيجية واضحة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الدور الذي تلعبه الإمارات في نشر قيم التسامح والسلام والتعايش والتواصل مع مختلف الحضارات والثقافات.

بدوره، أكد غواندال رويال، أهمية التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية منها، مشيداً بدور الإمارات في مواجهة الإرهاب والتطرف وفي نشر قيم التسامح والسلام، مثمناً إعلان وثيقة الأخوة الإنسانية من دولة الإمارات.