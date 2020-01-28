الامارات | 10 سنوات سجناً لأوروبية حاولت تهريب سجائر بزيت الحشيش وكوكايين

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجناً لأوروبية حاولت تهريب سجائر بزيت الحشيش وكوكايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات والإبعاد بحق مسافرة أوروبية أدينت بجلب 307 سجائر إلكترونية، تحوي سائلاً لزجاً، أصفر اللون، عبارة عن زيت مخدر الحشيش، وحاولت إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي، في أول قضية من نوعها سجلت العام الماضي، كما عثر بحوزتها على علبة تحوي 1.4 كيلوغرام من الكوكايين. وضبط مفتشو الجمارك مع المرأة علبة بلاستيكية تحوي 228 فلتر سجائر إلكترونية، لخلاصة القنب الهندي، و78 مغلفاً بلاستيكياً تحتوي على 79 فلتر سجائر إلكترونية، ويزن إجمالي الفلاتر المضبوطة نحو أربعة كيلوغرامات.

كما ضبط مفتشو الجمارك بحوزتها علبة بلاستيكية تحوي 1.4 كيلوغرام من الكوكايين، ووجهت إليها النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية جلب وحيازة مواد مخدرة. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن مفتشي الجمارك اشتبهوا في الراكبة الأوروبية وتم القبض عليها بعد العثور على المخدرات في حقائبها، وبعد أسبوعين من ضبطها أكد تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المواد المضبوطة بحوزتها مخدرات بعد إخضاعها للفحص، فيما أنكرت المرأة التهم الموجهة إليها خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وقضت محكمة الجنايات بإدانة المرأة وحكمت عليها بالسجن 10 سنوات، واستأنف الحكم وكيل الدفاع عنها المحامي سعيد مطر، مشيراً إلى أن موكلته لم تخفِ السجائر الإلكترونية التي كانت بحوزتها ما يدل على انتفاء القصد الجنائي، إذ لم تعرف أن زيت الحشيش محرم في الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ومن المقرر إبعادها بعد انقضاء فترة العقوبة.

جمارك دبي عثرت بحوزتها على 4 كيلوغرامات من فلاتر السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش.