الامارات | حاكم الشارقة: تأمين صحي شامل لجميع مواطني الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: تأمين صحي شامل لجميع مواطني الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه جارٍ العمل على التأمين الصحي الشامل الذي سيشمل مواطني إمارة الشارقة جميعاً، مشيراً سموه إلى أنه تم البدء بالموظفين وكبار السن من عمر 60 وما فوق، والآن سيشمل الجميع.

وتابع سموه في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر: «ذكرت في انعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة موضوعين هما، الإسكان والوظائف، فهما بالنسبة للمواطن من أهم الأولويات، والوظيفة والمسكن يكون بهما تأسيس الأسرة».

وأشار سموه إلى أن راتب الموظف الجامعي يبدأ بـ25 ألفاً، والزوج والزوجة يصلان إلى 50 ألفاً، ما يوصلهما للحياة الكريمة، لافتاً سموه إلى مهمة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في مساعدة المواطن في عيش حياة كريمة بأن يضمن له مرتباً شاملاً بعد تقاعده، مؤكداً أن كبار السن هم الخير والبركة والحكومة متكفلة برعايتهم في مستشفى الجامعة مهما كلف الأمر.

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وبيّن سموه أن مشروع تعداد الشارقة كبير، إذ العمل جارٍ على التفاصيل بدقة، وسيتم البدء من منطقة مليحة وستتم دراسة جميع الحالات والمشكلات الموجودة فيها من أبسط الأمور لأكبرها، مثل التأمين الصحي والمرتب والسكن وغيرها من الأمور لمعالجتها.

وكشف سموه أنه تم إصدار قرار بإنشاء مجالس في كل قرية من قرى الإمارة لها ميزانية خاصة، تهدف إلى إحياء العادات القديمة المتعلقة باستقبال الضيوف.

وقال سموه في حديثه الذي وجهه للجميع: «تمسكوا بهويتكم وبترابكم وانتمائكم، فالهوية هي تكوين كل إنسان، ونتمنّى من أولادنا ألا يتركوا كبار السن لوحدهم في الحفاظ على هوية المجتمع المكونة من الدين والقيم والعادات».

- تمسكوا بهويتكم وبترابكم وانتمائكم، فالهوية هي تكوين كل إنسان.