الامارات | محمد بن زايد بحث مع الزياني الأوضاع على الساحة الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد بحث مع الزياني الأوضاع على الساحة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.
وتناول اللقاء الأوضاع على الساحة الخليجية، وتطورات العمل الخليجي المشترك، ودور مجلس التعاون في تحقيق مصالح الشعوب الخليجية على صعيد التنمية والاستقرار. وشكر سموه الزياني على الجهود التي بذلها دعماً لمسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.
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