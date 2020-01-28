الامارات | 9 آلاف مواطن يشاركون في أول أيام «توظيف 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف مواطن يشاركون في أول أيام «توظيف 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول لمعرض «توظيف 2020»، الذي افتتحه أمس الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حضوراً كبيراً تجاوز 9000 من شباب المواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاعات الحكومي وشبه الحكومي والخاص، فيما رصدت «الإمارات اليوم» بين زوّار المعرض وجود عدد كبير من المواطنين الذين يعملون في وظائف مختلفة، لكنهم يسعون للبحث عن فرص وظيفية أفضل، بدعوى أن وظائفهم الحالية لا تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم.

وشكا مواطنون من أصحاب الهمم المشاركين في المعرض ما وصفوه بـ«ضعف الفرص الوظيفية المتاحة لهم»، بينما خصصت وزارة تنمية المجتمع منصة داخل أروقة المعرض، لاستقبال طلبات توظيف هذه الفئة وعرضها على جهات العمل، لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، فعاليات الدورة الـ14 من معرض التوطين (توظيف 2020)، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

وأجرى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جولة شملت مختلف أقسام المعرض، تعرّف خلالها إلى أهم الشركات والمؤسسات المشاركة، كما استمع إلى شرح مفصل حول أهم الفرص الوظيفية التي تقدمها، وكذلك أهم التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وسجّل اليوم الأول للمعرض حضوراً لافتاً، تخطى ــ بحسب المنظمين ــ 9000 من المواطنين الباحثين عن فرص عمل، للمنافسة على نيل الوظائف المعروضة، إذ حرصوا جميعاً على التجوّل بين أجنحة ومقار الجهات المشاركة، للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لديها، وتقديم السير الذاتية والأوراق المطلوبة لشغل الوظائف، فيما شرح عدد كبير من مديري الموارد البشرية للجهات المشاركة طبيعة العمل في مؤسساتهم، وأهم المهارات المطلوبة التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الشواغر.

ويستهدف المعرض، مواطني الدولة من الشباب الباحثين عن فرص عمل، والموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة تساعدهم على معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

وطرحت الجهات المشاركة على المواطنين أصحاب الخبرات والخريجين الجدد آلاف الوظائف في 32 قطاعاً مختلفاً، في مجالات الهندسة، والإدارة، والدفاع، والتكنولوجيا، وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، وغيرها من التخصصات الحيوية التي تلبي حاجة المؤسسات العارضة من الكوادر الوطنية لدعم ملف التوطين، وفقاً لرؤية الدولة وتوجهاتها.

ورصدت «الإمارات اليوم» وجود عدد كبير من الشباب المواطنين الذين يعملون بالفعل في وظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، بين زوّار المعرض، حيث أكد معظمهم أنهم يسعون من خلال زيارة المنصات الوظيفية إلى البحث عن فرص عمل أفضل، لاسيما أن وظائفهم الحالية لا تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، بحسب قولهم.

وشكا مواطنون من أصحاب الهمم ما وصفوه بضعف الفرص الوظيفية المتاحة لهم في منصات معرض «توظيف 2020»، حيث أكد معظمهم أنهم يحرصون على زيارة المعرض منذ ثلاث إلى أربع سنوات، لكن التوفيق لم يحالفهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، مشددين على ضرورة التزام الجهات المشاركة في المعرض بتخصيص نسب وظيفية محددة لهذه الفئة.

فيما خصصت وزارة تنمية المجتمع منصة «وسيط» لتوظيف أصحاب الهمم، في المعرض، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات تجمع المواطنين من هذه الفئة لتعريف جهات العمل بمهاراتهم الوظيفية، من جهة، وتستقبل فرص العمل المتوافرة من جهات العمل لعرضها على المسجلين بالمنصة من جهة أخرى.

وأفادت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، وفاء حمد بن سليمان، بأن المنصة تعمل على تعريف الجهات الراغبة في توظيف أصحاب الهمم على سجلات الباحثين، واطلاعهم على المهارات المهنية المتوافرة، مؤكدة أن معرض «توظيف أبوظبي» يمثل فرصة كبيرة لتعريف أصحاب الهمم بالمنصة الإلكترونية.

وقالت إن «الوزارة عكفت على تشكيل فريق عمل أوكلت إليه مهمة تعريف هذه الفئة بالمنصة وأهدافها وآليات التسجيل فيها، بحيث يتمكن أصحاب الهمم من إيصال سيرهم الذاتية وخبراتهم إلى المؤسسات المتوافرة لديها فرص عمل»، مشيرة إلى أن هذه المنصة تلقت منذ تدشينها أكثر من 500 طلب توظيف لفئة أصحاب الهمم، منها 250 طلباً تمت الموافقة على توظيف أصحابها خلال العام الماضي، وباشر 120 شخصاً منهم تنفيذ مهامهم الوظيفية، في حين سيتم توظيف البقية فور اكتمال الإجراءات المتعلقة بعملية التوظيف.

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وقال الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في مجموعة «إيدج»، خالد البريكي: «نستهدف من خلال مشاركتنا في المعرض جميع المواطنين بمختلف مؤهلاتهم، من الدبلوم حتى الماجستير والدكتوراه، ونطرح 178 شاغراً وظيفياً في مجالات علمية تقنية، تشمل جميع مجالات الهندسة العلمية والتقنية والرقمية والإلكترونية والميكانيكية والإحصاء والتصميم والروبوتات».

وأكد نائب رئيس أول الأعمال المساندة في «صناعات»، محمود الهاملي، أن الشركة توفّر خلال أيام المعرض الثلاثة 420 فرصة عمل وتدريب في قطاعات مختلفة، بينها 100 وظيفة مخصصة لأصحاب الخبرات، مقابل 320 فرصة تدريب للشباب المواطنين الخريجين الجدد، ضمن برنامج «إعدادي وتمكيني»، لاكتساب المهارات المطلوبة للتوظيف خلال فترة لا تتجاوز عامي تدريب بأجر، يتم بعدها إلحاقهم بوظائف في قطاعات مختلفة.

وذكر الهاملي، في تصريح صحافي على هامش المعرض، أن «صناعات» نجحت خلال العام الماضي في توظيف151 مواطناً، لتتجاوز العدد المستهدف بنسبة 15%، كما سجّلت 114 ألفاً و800 ساعة تدريب لموظفيها، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في الشركة القابضة بلغت 68%، كما بلغت في مجموعة الشركات التابعة 16%، فيما يشغل الموظفون المواطنون 71% من المناصب القيادية العليا.

وأوضح نائب الرئيس لشؤون إدارة الكفاءات وشراكة أعمال الموارد البشرية في «اتصالات»، منتصر الريامي، أن توفير الوظائف الملائمة لمواطني الدولة يمثل أهمية وأولوية قصوى، مؤكداً أن نسب ومعدلات التوطين في الشركة تُعد من أعلى النسب في القطاع التجاري بالدولة.

وقال الريامي: «بلغت نسبة التوطين في اتصالات 48% بنهاية عام 2019، بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال نحو 757 مواطناً، كما يعمل أكثر من 902 مواطن في المجال الفني والتقني، بنسبة تقارب 54% من إجمالي العاملين الفنيين في الشركة».

موقع إلكتروني

خصص معرض «توظيف 2020» موقعاً إلكترونياً لعرض الفرص والشواغر التي توفرها المؤسسات والهيئات المشاركة في المعرض حصرياً للمواطنين الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكن التسجيل وتقديم السير الذاتية مباشرة www.tawdheef.ae/‏‏‏‏‏‏‏jobs

ساعتان لـ «الإناث فقط»

يستقبل معرض «توظيف» المواطنين الباحثين عن فرص عمل وتدريب، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر وخلاصة القيد)، فيما يخصص فترته الصباحية، اليوم، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً للزائرات الإناث فقط، على أن يواصل استقباله لجميع الزوّار من الجنسين حتى السابعة مساءً.

500

طلب توظيف لأصحاب الهمم عبر منصة «وسيط»، منها 250 طلباً تمت الموافقة عليها العام الماضي.

32

قطاعاً مختلفاً طرحت على المواطنين أصحاب الخبرات والخريجين الجدد آلاف الوظائف.