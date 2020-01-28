الامارات | ولي عهد أبوظبي يستقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يستقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

واستعرض الجانبان أوضاع العالم الإسلامي، والدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، والتعامل مع القضايا التي تهم الدول والشعوب الإسلامية، والتعبير عن الرسالة الحضارية والإنسانية للدين الإسلامي الحنيف. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل للمنظمة ووحدتها وما تقوم به لخدمة العالم الإسلامي وشعوبه.