محمد بن زايد يستقبل عبد اللطيف الزياني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

تناول اللقاء الأوضاع على الساحة الخليجية، وتطورات العمل الخليجي المشترك على المستويات المختلفة ودور مجلس التعاون في تحقيق مصالح الشعوب الخليجية على صعيد التنمية والاستقرار والتقدم.

وشكر سموه معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني على الجهود التي بذلها دعماً لمسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.. وهنأه بالثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل القيادة في مملكة البحرين الشقيقة وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة خلال الفترة القادمة.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.