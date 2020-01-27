محمد بن زايد يجري مباحثات رسمية مع رئيس كازاخستان

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الوطن، مباحثات رسمية مع فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة.

وقد تناولت المباحثات بين الجانبين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.