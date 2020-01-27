عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الوطن، مباحثات رسمية مع فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة.
وقد تناولت المباحثات بين الجانبين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يجري مباحثات رسمية مع رئيس كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.