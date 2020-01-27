الامارات | مخالفة سالك صحيحة حتى مع عدم استلام رسالة نصية

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة سالك صحيحة حتى مع عدم استلام رسالة نصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤكد المعلومات والبيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مخالفة نظام التعرفة المرورية "سالك " المتعلقة بالمرور عبر بواباته من غير رصيد كاف في حساب العميل، مخالفة صحيحة، حتى وان لم تصله رسالة نصية تنبهه الى ضرورة تعبئة الرصيد قبل انتهاء المدة المسموح بها للمرور من غير رصيد.

وتلقت "الامارات اليوم" عدد من الشكاوى من قراء حول فرض غرامات مالية عليهم استحقوها بسبب مخالفة نظام سالك للتعرفة المرورية، حيث اعتبروا أن المخالفة غير صحيحة لأنهم لم يتلقوا رسالة نصية تحذرهم من انتهاء رصيد البطاقة الذي على أساسه حررت المخالفة.

وتحرر مخالفه بقيمة 50 درهم في حال مرور المركبة من خلال بوابة سالك من غير رصيد كاف في حساب سالك لتغطية رسوم العبور، وعدم تعبئة الرصيد في غضون 5 أيام عمل من تاريخ وقت الرحلة، حيث تسجل مخالفة واحدة يوميا كحد أقصى للمركبة الواحدة حتى إذا كنت تعبر من خلال البوابات عدة مرات خلال اليوم ذاته.

وتشرح البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة بكل وضوح انه ليس بالضرورة أن تصل رسائل نصية عند انتهاء الرصيد في حساب العميل، مؤكدة أن العميل مسؤول عن التأكد من أن البطاقة مفعلة وأن لديه الرصيد الكافي في حسابه لتغطية رسوم عبور البوابات التي يعبرها، لاسيما وانه هناك طرق معلومة لإمكانية التحقق من وجود رصيد كاف.

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في الوقت نفسه يتيح النظام للعملاء إمكانية الاعتراض على المخالفات في حال اعتقادهم بانها غير صحيحه وذلك عن طريق تقديم شكوى عبر تطبيق سالك الذكي على الهواتف المتحركة، أو موقع سالك www.salik.gov.ae ، أو الاتصال على رقم سالك المجاني 800 Salik (72545) أو زيارة اقرب مركز خدمة تسجيل المركبات، والتحدث مع احد موظفي خدمة العملاء.

وأكدت الهيئة أنه وفقا للنظام المعمول به، فانه يمكن الاعتراض على المخالفات التي تم تحريرها خلال 120 يوماً من تاريخ التحرير، حتى لو تم دفعها، حيث تقوم الهيئة بإعادة مبلغ المخالفة إذا كانت نتيجة الاعتراض لصالح العميل.

ويمكن الاطلاع على مخالفات سالك عبر تطبيق سالك الذكي على الهواتف المتحركة، أو موقع سالك www.salik.gov.ae ، وكذلك يمكن الاطلاع على المخالفات على موقع شرطة دبي في حال كانت المركبة مسجلة في إمارة دبي ، أما في حال كانت المركبة مسجلة في أي إمارة أخرى فيمكن الاطلاع على المخالفات على موقع شرطة أبوظبي.

ويمكن دفع مخالفات سالك عبر الانترنيت من خلال موقع الهيئة www.rta.ae ، وكذلك موقع شرطة دبي www.dubaipolice.gov.ae إذا كانت لوحة المركبة صادرة من امارة دبي ، وعلى موقع ww.adpolice.gov.ae/en إذا كانت لوحة المركبة صادرة من إمارة أخرى غير دبي.