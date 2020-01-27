كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة جديدة على غرار Airbnb خاصة بالنساء في دبي

تم إطلاق منصة على طراز Airbnb تستهدف النساء لحجز العقارات المتوفرة في دبي.

Golightly هو نادي خاص وفر خدمة استئجار منازل العطلات وخيارات المشاركة المنزلية للنساء.

جميع الممتلكات مملوكة أو تدار من قبل النساء والحجوزات تتم فقط من قبل النساء داخل الشبكة، على الرغم من أن بإمكانهن السفر مع من يرغبن.

وأظهر استطلاع أجرته ويكفيلد للأبحاث أن 89 في المائة من النساء يتخذن بشكل روتيني احتياطات السلامة القصوى عند السفر، مثل فحص الأقفال والبحث عن الكاميرات الخفية ، ومن المرجح أن تقيم حوالي 50 في المائة من النساء في عقار مملوك لامرأة، بحسب أريبيان بيزنس.

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ويقول موقع Golightly: “نحن شبكة مترابطة لجميع النساء. هدفنا هو توفير مكان أكثر أمانًا لحجز إقامتك في السفر (وفي بعض الحالات، على المدى الطويل) ومنصة لاستئجار المساحة الخاصة بك، سواء كانت غرفة واحدة أو منزل بالكامل”.

وأسست هذا المشروع فيكتوريا أوكونيل، وهي سيدة أعمال تتمتع بخبرة 17 عامًا في تأسيس وإدارة شركة جي دي بي جلوبال، وهي شركة دولية للتجارة الإلكترونية والعقارية، بعد أن تم إتلاف شقتها الجديدة في لندن وتدميرها بالكامل من قبل مجموعة من الرجال الذين استأجروه عبر موقع رئيسي لمشاركة المنازل في عام 2017.

ويضيف الموقع الإلكتروني: “سواء كنت تبحثين عن عطلة فردية أو عائلية أو رحلة عمل أو موعد رومانسي، فإننا نشجعك على استخدام شبكتنا للاستمتاع برحلة ممتعة.”