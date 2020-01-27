كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تجار البضائع الصينية في دبي يخزنون بضائعهم خوفاً من تأثير كورونا

بدأ التجار في سوق دراغون مارت 1 و 2 في دبي بتخزين المستودعات لمنع أي تأثير على أعمالهم مع تزايد المخاوف من احتمال إغلاق المصانع الصينية وسط تفشي فيروس كورونا.

ويعد درغون مارت بفرعيه أكبر مركز تجاري صيني في العالم خارج البر الرئيسي للصين. ويستورد معظم البائعين سلعهم مباشرة من المصانع الموجودة في أجزاء مختلفة من الصين، في حين أن آخرين يطلبون البضائع من شركات الجملة وشركات البيع بالجملة في الصين، بحسب خليج تايمز.

وهناك 13 مدينة في وسط الصين مغلقة الآن، وقد تم إغلاق المناطق السياحية الرئيسية مؤقتًا في البر الرئيسي، بما في ذلك ديزني لاند في شنغهاي والمدينة المحرمة في بكين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الدولية.

كما تم إغلاق موتور سيتي في ووهان – المدينة التي نشأ فيها الفيروس – مما أثر على شركات صناعة السيارات العالمية. وقتل الفيروس 56 شخصا حتى الآن وهناك 830 حالة مؤكدة.

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وقال أحد البائعين في متجر للأثاث في دراغون مارت: “لقد طلبنا بضاعة منذ حوالي أسبوع وبدأنا نخزن المنتجات في مستودعاتنا”.

وأضاف “لم نرغب في مواجهة أي مشاكل مع الشحنات، لذلك تأكدنا من أن مخزوننا مجهز بالكامل. لم نسمع أي شيء عن إغلاق المصانع حتى الآن، لكن هذا مصدر قلق. أنا متأكد من أنه قد يكون هناك تأخير في الإنتاج هناك، لذلك نحن نحاول توخي الحذر ، وأعتقد ، ربما، جميع أصحاب الأعمال هنا يفعلون الشيء نفسه لتأمين عملهم”.

وقال صاحب متجر للتجارة العامة “مستودعنا ممتلئ وسيكون عملنا على ما يرام خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة. لقد شهدنا انخفاضًا في عدد العملاء الصينيين. إنه أمر غير عادي وقد يكون بسبب إرشادات السفر الصادرة إلى الأشخاص في الصين. عادة، هناك الكثير من السياح الصينيين الذين يأتون في مجموعات “.

وقال بائع آخر في متجر للأثاث في الهواء الطلق “نحن محظوظون لأننا طلبنا شحنة جديدة قبل أسبوعين ولدينا مستودع كامل في حالة حدوث أي شيء طارىء.”