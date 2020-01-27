أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات) أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استعداد الإمارات لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لفيروس «كورونا الجديد».

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس (كورونا)، نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة، دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس».

إلى ذلك، أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس «كورونا الجديد»، وأن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة، مؤكداً ضرورة جاهزية الأجهزة المعنية كافة للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مواطني الدولة لتأجيل السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: سنتعاون لمكافحة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.