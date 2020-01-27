حاكم الشارقة يعتمد 249 منحة دراسية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، 159 منحة دراسية في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية.

كما تمت إحالة 65 طلب منحة إلى إدارة القبول والتسجيل في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية لدراسة تاريخ إصدار الشهادة الثانوية، إضافة لاعتماد منح دراسية للأعداد التالية: 11 طالباً وطالبة من أبناء وبنات العاملين في الحكومة، 10 طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة، و4 طلاب وطالبات من أبناء وبنات المواطنات، ليصبح إجمالي المنح المعتمدة 249 منحة دراسية. أعلن ذلك ضمن برنامج البث المباشر الذي يذاع على إذاعة وتلفزيون الشارقة. ويولي صاحب السمو حاكم الشارقة التعليم اهتماماً كبيراً، حيث يقوم باعتماد منح دراسية لطلبة الجامعات في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، تشجيعاً منه للشباب على التعليم ونيل الشهادات العلمية العالية في مختلف المجالات الأكاديمية والتخصصية، وبالأخص في مجال البحث العلمي، وإيماناً من سموه بأن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار، وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي، اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قوائم المنح الدراسية للعام الدراسي 2019-2020 لعدد 710 من الطلاب والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والأميركية في الشارقة، منها ما يقارب 550 منحة بجامعة الشارقة، والبقية في الجامعة الأميركية.