حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير أفغانستان

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عبد الفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات القائمة بين الإمارات وأفغانستان.

من جانبه، أشاد عبد الفريد زكريا بمستوى العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، معرباً عن شكره وتقديره على ما لقيه من تعاون خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

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