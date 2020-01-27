«صحية الوطني» تناقش «السلامة الأحيائية»

دبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يتكون من 28 مادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتورة موزه محمد العامري وعذراء حسن بن ركاض.

وقال اليماحي: إن أهمية مشروع القانون تنبع من ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع في التكنولوجيا الأحيائية، لافتاً إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تناول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.

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