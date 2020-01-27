14.8 مليار درهم منح الإمارات في 9 أشهر

أبوظبي (وام)

أظهرت إحصائيات أصدرتها وزارة المالية، ارتفاع قيمة المنح التي قدمتها الإمارات داخل وخارج الدولة إلى نحو 14.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بزيادة 8% مقارنة مع 13.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وتشكل قيمة المنح المقدمة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي 74.7% من إجمالي قيمة المنح التي قدمتها الدولة طيلة العام 2018 البالغة 19.8 مليار درهم.

وتشمل المنح بحسب تصنيفات وزارة المالية التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، لكنها لا تتضمن التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة.

وكانت الإمارات تصدرت المركز الأول في قائمة الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم خلال عام 2017، طبقا لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب أرقام وزارة المالية فإن قيمة المنح التي قدمتها الدولة خلال الربع الأول من 2019 وصل إلى 8.614 مليار درهم في حين وصل المبلغ إلى 1.868 مليار درهم قبل أن يعود للارتفاع لمستوى 4.308 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.

وشكلت قيمة المنح التي قدمتها الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 نحو 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي والذي بلغ خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 292.9 مليار درهم.