حاكم رأس الخيمة وولي عهد الفجيرة يقدمان واجب العزاء في وفاة حمده الغرير

دبي (وام) قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقهما الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخة حمده بنت أحمد الغرير. وأعرب سموهما، خلال حضورهما مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، عن خالص عزائهما ومواساتهما لأسرتها وذويها من آل نهيان والغرير، داعيين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.حضر واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

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