صقر غباش يبحث مع سفراء مصر وكوريا والتشيك والبوسنة التعاون البرلماني

أبوظبي (الاتحاد) استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية، وييري سلافيك سفير جمهورية التشيك، وشريف مويكانوفيتش سفير البوسنة والهرسك، وكوون يونج سفير جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأكد معالي صقر غباش دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية والسياسيين في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات.

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