القوات المسلحة: تحضيرات «حصن الاتحاد 7» سبب ضوضاء كورنيش أم القيوين

أم القيوين (وام) نبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الكورنيش بأم القيوين نظراً لاستعدادات عروض «حصن الاتحاد 7» والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية المزمع إقامتها في شهر فبراير المقبل في الإمارة.

وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب من منطقة تنفيذ عروض «حصن الاتحاد 7»، حرصاً منها على سلامة الجميع.

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