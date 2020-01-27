بلدية أبوظبي تنفذ مشروعاً لمعالجة مشاكل التربة والسبخات

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعا لدراسة مشاكل التربة والسبخات وطرق معالجتها لتأمين مساكن للمواطنين في أماكن متفرقة في منطقة البر الرئيس بمدينة أبوظبي.

وتتمثل أحد أسباب السبخات بوجود كهوف وفجوات في تراكيب الصخور التي تنهار نتيجة للضغوط الهيدروليكية من سريان الماء الجوفي وعمليات نزح المياه، وفي حال وجود السبخات في تربة الأساس تكون نتيجة لاحتوائها على كميات عالية من الأملاح التي تذوب في الماء الجوفي مسببة ضعفاً في بناء التربة ما يجعلها تهبط.

ولتنفيذ المشروع خلال العام الحالي طرحت البلدية أمس مناقصة للأعمال التنفيذية محددة آخر موعد للتقديم للمناقصة 19 فبراير المقبل.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذا المشروع يعد حلقة ضمن سلسلة من المشاريع والخطط التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات البنية التحتية الحديثة والقادرة على مواكبة حجم النمو والتطور والازدهار الذي تشهده أبوظبي، وبالشكل الذي يضمن توفير أرقى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وكذلك دعم النمو الاقتصادي والعمراني في أبوظبي وضواحيها.

وأضافت البلدية أن تطوير قدرات وكفاءة وجاهزية المرافق العامة والبنى التحتية يشكل أولوية قصوى تنفيذا لرؤية حكومة أبوظبي الرشيدة، وتحظى هذه الرؤية بدعم ورعاية فائقة، ونظرة استشرافية ثاقبة وقابلة للتطوير المستمر وصولا إلى المستوى الذي يتناسب مع حجم الطموحات والرؤى والأهداف.

وتنتهي البلدية أكتوبر المقبل من مشروعات لتطوير الطرق والبنى التحتية داخل جزيرة أبوظبي، وتشمل تطوير شبكات خط صرف مياه الأمطار، وأعمال متفرقة لأحواض (شرق وغرب) جزيرة أبوظبي، وتطوير وتحسين منطقة شارع مارينا البطين، وأخيراً تطوير طرق داخلية، مواقف سطحية، ومساحات عامة للحوض غرب 58 و غرب 69.

وفي سبتمبر المقبل تنتهي البلدية من أعمال متفرقة لأحواض (شرق وغرب) جزيرة ابوظبي، ويتضمن إنشاء طرق متفرقة ومواقف، وإنشاء مداخل للقطع مع حماية أو تحويل وإزالة الخدمات الموجودة، ووضع العبارات المستقبلية، بهدف تحسين وتعديل الطرق القائمة والتقاطعات، وكذلك أعمال صرف مياه الأمطار، وأعمال الصرف الصحي، وأعمال إنارة الشوارع، وأعمال حماية، بجانب تحويل وتوصيل خدمات البنية التحتية ضمن منطقة المشروع، وتركيب وإزالة وتحويل اللوحات الإرشادية والتعريفية.

وتنتهي البلدية مايو 2021 من مشروع تطوير وتحسين منطقة شارع مارينا البطين، حوض غرب 35، ويتضمن تنفيذ طريق مزدوج بطول إجمالي 1 كم، منها إنشاء جزء من الطريق بطول 780 متراً طولياً بكامل الطبقات، بينما يتضمن الجزء الآخر من الطريق استبدال طبقة الأسفلت السطحية بسماكة 5 سم، وطول 220 متراً.

كما تنفذ البلدية حاليا مشروع تطوير المساحات العامة والطرق والمواقف السطحية ومداخل ومخارج للحوض غرب 58 وغرب 69، مع توفير ممرات آمنة للمشاة وخدمات عامة داخل المنطقة البالغة مساحتها 712,343 مترا مربعا.

أولوية

أوضحت البلدية أن سلسلة المشاريع تسهم في تحقيق أهداف بلدية مدينة أبوظبي الخدمية، وتعتبر أولوية للحد من ظاهرة تجمعات مياه الأمطار أثناء العواصف المطرية، وسلامة وصحة مستخدمي الطرق، كذلك المحافظة على المظهر الحضاري، وتقليل نفقات، إزالة التجمعات المائية أثناء الطوارئ.