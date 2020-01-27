بدء تقييم الأداء السنوي لإدارات بلدية الشارقة

الشارقة (وام)

بدأت بلدية الشارقة تطبيق برنامج تقييم الأداء السنوي لإداراتها، وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية الحرص على تطبيق أساليب منهجية في تقييم أداء إداراتها تنفيذًا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل على تطوير الأداء والتحسين المستمر للخدمات الحكومية المقدمة لجميع القاطنين على أرض الإمارة.

جاء ذلك خلال جلسة لأداء التقييم المباشر لأداء إدارات بلدية مدينة الشارقة عقدت أمس بمقر المجلس الاستشاري بالشارقة ضمن برنامج تقييم الأداء السنوي لعام 2019 لاستعراض خطة عمل كل إدارة وأبرز أعمالها وإنجازاتها مع التركيز على التحديات والحلول المطبقة خلال العام الماضي وتستمر عملية التقييم 3 أيام وتشمل جميع إدارات البلدية البالغ عددها 26 إدارة.

وأوضح الطريفي أن البلدية شكلت لجنة تقييم مكونة من مستشارين وخبراء من البلدية وعدة جهات خارجية وعملت على تنقيح معايير برنامج تقييم الأداء أولاً بأول لمواكبة أحدث التطورات في النظم الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت خلال الأسابيع الماضية على دراسة جميع الملفات التي أعدتها إدارات البلدية ودعمتها بالحقائق والأدلة وفق ستة معايير تغطي جميع جوانب العمل كوجود خطة عمل فعالة والكفاءة والفاعلية في الأداء وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الابتكار والإبداع في العمل واستعراض التحديات والإنجازات ونسبة التحول الرقمي وأثره على جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتمثل في قيام كل مدير إدارة باستعراض موجز لأهم إنجازات إدارته من خلال عرض تقديمي يتخلله استفسارات ونقاشات تفاعلية من الحضور وتُقيّم الإدارة مباشرةً عقب انتهاء العرض من قبل الإدارة العليا ومديري الإدارات وأعضاء لجنة التقييم عبر نظام إلكتروني يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن لكل مرحلة من مرحلتي التقييم 50 بالمائة من إجمالي التقييم.