قرقاش يلتقي أمين عام «الخارجية» الفرنسية

أبوظبي (وام) بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفرنسوا دولاتر الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وملفات التعاون بين البلدين.

وتضمنت المحادثات التي جرت أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكات الحيوية في مختلف المجالات، إضافة إلى ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك، وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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