نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الهندية

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة بمناسبة يوم الجمهورية الـ 71 لبلاده.حضر الحفل الذي أقيم بفندق البيتش روتانا - أبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وشهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وخالد العامري نائب مدير إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند.

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