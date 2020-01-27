وزير الخارجية البحريني يستقبل سفير الدولة

المنامة (وام) استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، في مكتبه بديوان عام الوزارة.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمع بينهما من وشائج القربى ووحدة التاريخ والمصير المشترك، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات، والمضي به قدماً إلى آفاق أرحب على الصعد كافة، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

من جانبه، أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وما تتسم به من تطور مستمر على المستويات كافة.

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