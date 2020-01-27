للمرة الأولى في دبي.. البحث عن الغرقى بالكلاب البوليسية

تحرير الأمير (دبي)

نظمت شرطة دبي متمثلة في إدارة التفتيش الأمني «كي 9» للمرة الأولى على مستوى الإمارات، دورة البحث عن الغرقى بوساطة الكلاب البوليسية لعدد من مدربي الإدارة بإشراف خبراء متمرسين بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ومركز شرطة الموانئ من أجل تأهيل المدربين والكلاب، ورفع كفاءتهم في هذا التخصص وفق الرائد صلاح خليفة فاضل المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9.

وأضاف لـ «الاتحاد»، أن الدورة جاءت في إطار مواكبة الإدارة لمستجدات العمل الشرطي المتخصص، ولكثرة بلاغات البحث عن الغرقى التي ترد للإدارة، وسعياً لجاهزية فرقها التخصصية في هذا الشأن.

وأوضح أن الإدارة نظمت أيضا دورة تخصصية تأسيسية في مجال الكلاب البوليسية لعدد من المدربين الجدد لمدربي شركة ترانس جارد، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين القيادة العامة لشرطة دبي وانطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبها إدارة التفتيش الأمني كي 9 في مكافحة وضبط الجريمة وتأمين المواقع والفعاليات الهامة في الدولة منوهاً بأن تم إعداد هذه الدورة التطويرية للإدارة بإشراف الخبراء لتواكب الإدارات العالمية في مجال كي 9، وكذلك في متابعتها الدائمة لسير العمل بالإدارة وفق أرقى المعايير في التنمية المستدامة وأهمية التدريب لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات والتحديات الجديدة التي تحدث في أساليب الجريمة

وأشار إلى أن هذه الدورة شارك فيها 5 أفراد من إدارة الجمارك و3 أفراد من إدارة التفتيش الأمني، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بين إدارات وحدة الكلاب البوليسية.