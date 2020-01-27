«جيس» يسجل 2.6 درجة مئوية.. منخفض جوي على الدولة

إبراهيم سليم، مريم بوخطامين (أبوظبي)

شهدت إمارات الدولة انخفاضاً في درجات الحرارة، نتيجة منخفض جوي قادم من شمال الجزيرة العربية، وسجلت أقل درجة حرارة أمس 2.6 درجة مئوية في جبل جيس، فيما دعت إدارات مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم من المدرسة تحسباً لأي ظرف طارئ نتيجة الأمطار ونزول الأودية والشعاب المائية.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد أسباب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة إلى وجود منخفض جوي قادم من شمال الجزيرة العربية، تصاحبه كتلة هوائية باردة، سواء في الطبقة السطحية أو الطبقة الجوية العليا، ما أدى إلى تأثر الدولة بالمنخفض، والإحساس الملحوظ بانخفاض درجات الحرارة خلال اليوميين الماضيين، وبلغت ذروة الانخفاض أمس، بحسب الدكتور أحمد حبيب، اختصاصي أرصاد جوية، بالمركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بدءاً من الثلاثاء حتى الخميس واحتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف، مع زيادة الرطوبة النسبية خلال الليل.

توقع أن تستمر حالة الطقس إلى اليوم، حيث لا تزال الكتلة الباردة ظاهرة، كما توقع ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة يبدأ من الثلاثاء بارتفاع درجة مئوية، والأربعاء درجتين مئويتين، وبشكل عام فإن الجو يكون مائلاً للبرودة في الليل وساعات الصباح الأولى.

وأشار إلى أن زيادة الإحساس بالبرودة تكون أكثر في المناطق الجبلية والبر، عن المناطق الداخلية، في فترات الليل والصباح، وأن نشاط الرياح وسرعتها، كانا من عوامل الإحساس بالبرد.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس في جبل جيس والتي بلغت 2.6 درجة مئوية، وذلك في تمام الساعة 04:30 صباحاً، وشهد يوم أمس انخفاضاً في درجات الحرارة بأبوظبي بين 4 إلى 5 درجات أقل عن المعتاد، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان.

كما هبت رياح شمالية غربية محملة ومثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 2000 متر على ليوا والحمرا (منطقة الظفرة)، والبحر مضطرب في بحر عُمان مع رياح نشطة السرعة تصل إلى 50 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساعة، والتي يتوقع أن تستمر اليوم، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي مع رياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، تصل سرعتها إلى 60 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساعة، ويتوقع أن تستمر الرياح النشطة إلى اليوم، وبلغ ارتفاع الموج 9 أقدام في العمق بالخليج العربي وبحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب اليوم في الخليج العربي وبحر عُمان، وأن يصل ارتفاع الموج بالعمق إلى 9 أقدام، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكوّن سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، خاصة شرقاً وشمالاً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏س على البحر، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عُمان، وارتفاع الموج يتراوح بين 7 إلى 9 أقدام بالعمق. كما يتوقع أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 16 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏س على البحر، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

شهدت إمارة رأس الخيمة يوم أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة، في المناطق الساحلية والجبلية والداخلية، نتيجة مرور امتداد منخفض جوي سطحي على المنطقة، ساهم في تدني درجات الحرارة إلى أقل من 14 درجة مئوية داخلياً، كما سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة في الدولة صباح أمس على قمة جبل جيس الذي بلغت درجات الحرارة فيه 2.6 درجة مئوية. وسرحت صباح أمس عدد من إدارات مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية أبناءها الطلبة نتيجة لتغير الأحوال الجوية وتحسباً لأي ظرف طارئ قد يحدث نتيجة اشتداد الأمطار ونزول الأودية والشعاب المائية، ومن بينها مدرسة شمل للتعليم الأساسي والثانوي للبنين التي أرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد بضرورة اصطحاب الطلبة من المدرسة نتيجة تغير المناخ. وطالب الأهالي تزامناً مع موسم سقوط الأمطار بأن يكون هناك تنسيق مسبق مع أولياء الأمور، حول غياب وحضور الطلاب في فترات سقوط الأمطار، لتجنيبهم أية مخاطر أو مشاكل قد تحدث داخل أو خارج الحرم المدرسي خلال اليوم الدراسي.

وبدأت دائرة الخدمات العامة في الإمارة سحب المياه من الشوارع، ودفعت الدائرة بعدد من سيارات سحب المياه، وجرى تشغيل عدد من المضخات، ما ساهم في تسهيل حركة السير.

وأوضح أحمد حمد الشحي، مشرف عام لجنة الطوارئ التابعة للدائرة، أن الفرق التابعة للجنة دفعت بسيارات سحب المياه للشوارع التي شهدت تجمعات للمياه.