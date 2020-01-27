بالهول يشيد بالكوادر المواطنة في «إسعاف دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد معالي اللواء طلال بالهول المفوض العام لمسار الأمن والسلامة في مجلس دبي، الخدمات العامة والمتخصصة التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأشاد بالكوادر الوطنية المؤهلة الذين يعملون ضمن طواقم المسعفين بالمؤسسة، وأعرب عن اعتزازه وفخره ببنات وأبناء الوطن الذين يخوضون هذا المجال الإنساني.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولقائه بالمدير التنفيذي خليفة الدراي وكبار المسؤولين بالمؤسسة، واطلاعه على أفضل الممارسات والمبادرات التي تتبناها والبرامج التي تعمل من خلالها للاستجابة لجميع حالات الطوارئ، ونقل المرضى وتغطية الفعاليات والاستجابة السريعة لكل البلاغات الواردة إليها.

كما شاهد معاليه تجربة وهمية لحادث متعدد الإصابات والإجراءات التي يتخذها فنيو الطب الطارئ للاستجابة السريعة وإخلاء الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات القريبة ومعالجة الحالات البسيطة في مكان الحادث والتواصل مع أقسام الطوارئ لإرسال تقارير عن الإصابات وتفعيل خدمة العلاج عن بعد بالتواصل مع الأطباء بكاميرات ثلاثية الأبعاد لاستثمار الوقت، والاستفادة من الثواني التي تسبق وصول المريض إلى المستشفى وتنفيذ مبادئ الطب الطارئ والرعاية ما قبل المستشفى.

واستمع معاليه إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي خليفة الدراي عن تاريخ المؤسسة وإنجازاتها والخدمات الإسعافية المتخصصة التي تراعي متطلبات فئات المجتمع التي يبلغ عددها 24 خدمة متخصصة تتميز بها وتتفوق عالمياً على مثيلاتها من الجهات الدولية في الدول المتقدمة. كما تفقد المستشفى المتنقل الذي يستوعب 44 حالة ويعد أكبر سيارة إسعاف في العالم، واطلع على التدريبات الخاصة التي يحصل عليها المسعفون والمسعفات، ليكونوا على مستوى الاستجابة السريعة والمسؤولية المجتمعية. اطلع أيضا على الدراسة الأكاديمية بالتعاون مع كليات التقنية العليا التي تتيح الحصول على درجات علمية رفيعة كالماجستير والدكتوراه في الطب الطارئ وتنظيم رحلات تدريبية وتعليمية للولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا.

وقام الضيوف يرافقهم مسؤولو المؤسسة بجولة داخل مقر المؤسسة في ورسان الثالثة، شاهدوا خلالها محتوياتها وإداراتها والأجهزة والأدوات التي تُستخدم، لتلبية كل الاحتياجات، والتعامل مع أي بلاغ مهما كان نوعه. كما تفقد معاليه غرفة العمليات للحالات غير الطارئة وشعبة إدارة الأزمات والكوارث، وتعرف إلى الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وفي ختام الزيارة، أكد معاليه تقديره لما تضطلع به المؤسسة من جهود تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة لمجتمع دبي بكل مكوناته، مقدماً كامل الدعم لفريق المؤسسة لتمكينه من أداء الرسالة المهمة التي تحملها وتأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي.

من جانبه، رحب المدير التنفيذي خليفة الدراي بزيارة معالي اللواء طلال بالهول، وأكد أن زيارته للمؤسسة تعد دعماً إضافياً لكل العاملين بها ونقلة نوعية في مسيرتها نحو تحقيق استراتيجية الإمارة ورؤية الإمارات 2021.