«نوصلك لتكريمك» بأقسام شرطة عجمان

عجمان ( الاتحاد ) كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، موظفي أقسام الوثائق والمراسلات والشؤون القانونية والإعلام والعلاقات العامة ضمن مبادرة «نوصلك لتكريمك» من خلال التوجه إليهم ومفاجأتهم لتكريمهم في مقر عملهم تقديراً لإنجازاتهم المتميزة، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وزار قائد عام شرطة عجمان قسم الوثائق والمراسلات وقسم الشؤون القانونية في مكتب القائد العام، وكرم الموظفين، بحضور المقدم أحمد راشد السويدي رئيس قسم الوثائق والمراسلات، تقديراً لجهودهم في آلية استقبال وإرسال وحفظ الوثائق والمراسلات، وتميزهم في تنفيذ آليات التحقيق والمحاكمات، والتدقيق والرقابة على البلاغات والشكوى المقدمة من الجمهور على أفضل وجه ممكن.

كما زار قسم الإعلام والعلاقات العامة، وكرم الموظفين المتميزين، بحضور الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس القسم، تقديراً لجهودهم المتميزة في تنظيم المبادرات والفعاليات والتغطية الإعلامية المتميزة، وتعزيز التفاعل في قنوات التواصل الاجتماعي.

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