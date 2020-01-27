«الشارقة للاتصال الحكومي» تعلن قائمة الشركاء

الشارقة (وام)

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، قائمة الشركاء الذين سيسهمون في اختيار الملفات المرشحة للمشاركة بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في نسختها السابعة، وذلك ضمن 8 فئات من إجمالي الفئات الـ16 التي تشملها الجائزة، في حين تقوم لجنة تحكيم الجائزة بفرز وتحكيم ملفات الجهات المرشحة للمشاركة في جميع الفئات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق الجائزة عالمياً، واستحداث فئات جديدة بهدف تسهيل عملية اختيار المرشحين وفق معايير مهنية عالمية، حيث تضم قائمة الشركاء مؤسسات دولية ودوائر حكومية محلية وخبراء ومتخصصين في الاتصال الحكومي. ويشارك المجلس الوطني للإعلام بالدولة في اختيار المرشحين عن فئة أفضل شخصية مؤثرة عبر التواصل الاجتماعي، وهي فئة مخصصة لدولة الإمارات، وفئة أفضل مبادرة للتعامل مع الأخبار المفبركة وهي فئة مستحدثة تم تخصيصها لجميع دول العالم.

كما تشارك المؤسسة الاتحادية للشباب في الدولة في ترشيح الملفات المشاركة بفئة أفضل مبادرة للشباب في الاتصال الحكومي، وهي فئة مخصصة للمنطقة العربية، وفئة أفضل فكرة لزيادة إشراك أجيال المستقبل (التأثير) وهي فئة مستحدثة تم تخصيصها لجميع دول العالم.

وتقوم شركة «Apolitical» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بالمساهمة في ترشيح الملفات المشاركة بفئة أفضل حملة اتصال حكومي، وهي مخصصة لجميع دول العالم بعد أن كانت مقتصرة على دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة وأفضل استخدام للبيانات وهي فئة مستحدثة تم تخصيصها لجميع دول العالم. وتم اختيار شركة «Kantar Public» العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والأبحاث للمساهمة بترشيح الملفات المشاركة بفئة أفضل استخدام للتكنولوجيا الحديثة في التواصل المجتمعي وهي فئة جديدة مخصصة لجميع دول العالم، وتقدم الشركة خدمات السياسة العامة للحكومات ومؤسسات القطاع العام والشركات الخاصة عبر مكاتبها حول العالم بهدف تبادل أفضل الممارسات العالمية من خلال الخبرات المحلية.

وسيقوم المصور الصحافي الفلسطيني الفائز بجائزة بوليتزر العالمية محمد محيسن الذي أنشأ مؤسسة «يوميات لاجئ» الهادفة إلى توثيق معاناة اللاجئين والنازحين حول العالم، بالمساهمة بترشيح الملفات المشاركة بفئة أفضل صورة إعلامية للاتصال الحكومي وهي فئة مستحدثة في إطار توسع الجائزة عالمياً.