تكريم 350 مزرعة تطبق أفضل الممارسات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نهاية الأسبوع الماضي أصحاب المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» وعددها 300 مزرعة، وأصحاب المزارع الحاصلة على شهادة اعتماد الزراعة العضوية وعددها 50 مزرعة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات الواحة الزراعية التي تقيمها الهيئة بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

وسلم سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين، أصحاب هذه المزارع شهادات الاعتماد وشهادة تقدير من الهيئة لجهودهم في تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المتبعة عالمياً والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الزراعة والغذاء بإمارة أبوظبي.

ويأتي تسليم الشهادات والتكريم تتويجاً لجهود كبيرة قامت بها الهيئة لمساعدة أصحاب هذه المزارع على التوافق مع متطلبات المنظمة العالمية «جلوبال جاب» أو اشتراطات التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، حيث عملت الهيئة على تقديم الدعم الفني لمساعدة المزارعين على تطبيق هذه الممارسات، كما عملت على تسهيل إجراءات الحصول على شهادة الزراعة العضوية التي تمنحها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وشهادة «جلوبال جاب» العالمية.

وقد تخلل التكريم تقديم ثلاث محاضرات توعوية للمزارعين قدمها عدد من كوادر الهيئة المواطنين حول أفضل الممارسات لزراعة وخدمة أشجار النخيل وإنتاج التمور، وأسس الزراعة العضوية، والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية وضمان صحة النبات.

ويعتبر تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» أحد أهم أولويات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتطوير قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي، حيث تتوافق المعايير المعتمدة للحصول على هذه الشهادة العالمية مع أهداف الهيئة وحكومة أبوظبي لتحقيق استدامة قطاع الزراعة وسلامة البيئة والغذاء وضمان صحة ورفاهية عمال المزارع، وزيادة ربحية المزرعة.

ويلتزم الحاصلون على شهادات «جلوبال جاب» بتطبيق مجموعة من الممارسات الزراعية الجيدة والمتفق عليها عالمياً، تشمل جميع مراحل الزراعة، وما بعد الحصاد والتسويق لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وسلامة البيئة والعمال.

أما بالنسبة للحاصلين على شهادة الزراعة العضوية فقد قدمت الهيئة الإرشاد والدعم الفني لتسهيل تحويل المزرعة إلى نمط الزراعة العضوية، وتوضيح إجراءات الحصول على شهادة اعتماد المنتجات العضوية من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، استهدافا لإنتاج أغذية نظيفة خالية من المواد الكيماوية.