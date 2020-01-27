«الإمارات للفضاء»: 4 مبادرات لتنظيم بيئة القطاع

ناصر الجابري (أبوظبي)

خصصت وكالة الإمارات للفضاء، 4 مبادرات تتضمن تطوير نظام تصاريح للأنشطة الفضائية، بهدف إنجاز بنية تنظيمية جاذبة ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى استدامة الاستفادة من الاستخدامات الفضائية، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً وتعزيز جهودها الداعمة للقطاع.

وأوضحت الوكالة، أن المبادرات تشمل أيضاً وضع آلية لضمان المشاركة الفاعلة على المستوى الدولي من خلال أوراق عمل تستعرض أبرز الابتكارات التي توصلت إليها الكوادر العاملة في الوكالة، وترصد المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل بها، إضافة إلى تقديم نبذة شاملة حول جهود الوكالة لإنجاز مستهدفاتها الاستراتيجية، عبر تقارير تسلط الضوء على مؤشرات الأداء وتطورات قطاع الفضاء الوطني والبحوث العلمية التي تسهــم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية المشتركة.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستعمل ضمن برنامجها الاستراتيجي الخاص بالبيئة التنظيمية، على تطوير خطة تعكس حجم قطاع الاقتصاد الفضائي ونموه في التقارير العالمية، إضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي للقطاع الفضائي ومراقبة إنفاذه، بما يسهم في ضمان بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات التي يشهدها القطاع دورياً.

وقال الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: إن الوكالة تمضي قدماً في تحقيق المبادرات والبرامج المختلفة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للقطاع، والتي تحدد المجالات ذات الأولوية وتحديد القدرات وعوامل التمكين واستشراف تحديات المستقبل، حيث تمثل الاستراتيجية خارطة طريق واضحة المعالم نحو مستقبل قطاع الفضاء ومستهدفاته خلال السنوات المقبلة، حيث يلعب الفضاء دوراً هاماً في توجهات الدولة لما له من إسهامات متعددة ومختلفة، وهو الأمر الذي سيتواصل بوجود مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الاستفادة من القطاع.

العـديد من المبادرات

أشار مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إلى أن الوكالة ستواصل خلال العام الجاري، العديد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية، بينما سيشهد العام الجاري والأعوام المقبلة التنفيذ العملي والتطبيقي لكافة المبادرات والبرامج التي تم وضع خطة تنفيذية بشأن تحقيقها، حيث يستلهم قطاع الفضاء إرادته وتصميمه على إنجازها، من تطلعات القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة وتوجيهاتها الداعمة للدفع بعجلة قطاع الفضاء نحو الأمام، وهو ما يشكل دافعاً رئيسياً لكافة العاملين بالقطاع للوصول إلى كافة الأهداف، لافتاً إلى أن ضمان البنية التشريعية يعد أحد 6 أهداف رئيسية تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للقطاع.