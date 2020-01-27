لمياء الهرمودي (الشارقة) نظمت إدارة بلدية مدينة الشارقة ورشا متخصصة للأطفال تحت عنوان «المهندس الصغير»، بهدف توعية الأطفال حول أهمية الهندسة وكيفية بناء منزل الأحلام، وذلك من منطلق الاهتمام بالطفل، ودعما لمشروع الشارقة مدينة صديقة للطفل.

وأكدت المهندسة شوق علي بن حنيفه رئيس قسم التصاريح الهندسية في بلدية مدينة الشارقة أهمية توعية الأطفال وإشراكهم في تجربة بناء منزل الأحلام. وقالت: شارك بالورش التثقيفية نحو 40 طفلا وطفلة بالمرحلة العمرية ( 6 ـ 10 سنوات)، من مختلف مدارس الشارقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، واستهدفت توضيح معنى الهندسة، وأهميتها لبناء منزل الأسرة، مشيرة إلى تقسيم الورش لثلاث مراحل، عرفت الأولى بعناصر التصميم باستخدام برنامج «هوم ديزاين»، والثانية عرفت بكيفية تنفيذ البناء، وعنيت المرحلة الأخيرة بالمعدات المستخدمة في البناء ودور كل منها.

ولفتت رئيس قسم التصاريح الهندسية إلى أن البلدية تبدي اهتماما كبيرا بالأطفال والحرص على توعيتهم وإشباع فضولهم بالموضوعات العلمية، مشيرة إلى أن هذه الورش تم انطلاقها في 2018 ويتم تطويرها كل عام لتتكيف مع متطلبات الحياة العصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المهندس الصغير» ورش لتعليم أطفال الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.