الامارات | مساعد افتراضي لموظفي «طرق دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد افتراضي لموظفي «طرق دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام «المساعد الافتراضي» لموظفيها (e-support)، والمعني بتوفير خدمات استعلامية وإجرائية من خلال الموقع الداخلي للهيئة. وتم إنجاز النظام الجديد من قِبل إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة. وقال مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، أحمد محبوب، إن نظام المساعد الافتراضي سيسهم في سهولة الحصول على المعلومات المطلوبة والإجابة عن الاستفسارات الأكثر تكراراً وتوافرها على مدار الـ24 ساعة للموظفين، وأن النظام مُصمم باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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