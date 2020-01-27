الامارات | «زايد للإسكان» يعتمد أسماء 503 مواطنين من مستحقي الدعم

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان» يعتمد أسماء 503 مواطنين من مستحقي الدعم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 503 مواطنين من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 395 مليون درهم، توزعت ما بين 378 قراراً من فئة القروض والمنح، و125 قراراً من فئة قرار سريع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي: «إن الإعلان عن هذه الدفعة يأتي في إطار توجيهات القيادة بتوفير أعلى معايير الاستقرار وجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وتحقيق سعادة المواطنين ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 ورؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة في مجال إسكان المواطنين ضمن أحياء سكنية متكاملة المرافق ومجتمعات سكنية حيوية تهدف إلى تعزيز جودة حياة السكان والمجتمع، وترسخ الثقافة الوطنية، وتشجع الترابط المجتمعي وأنماط الحياة الصحية».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الأول لعام 2020 في مخيّم زايد للإسكان الشتوي، واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات البرنامج، إلى جانب تقرير ميزانية البرنامج للسنة المالية 2020، واعتماد أسماء 503 مواطنين من مستحقي الدعم السكني.

وسيستلم البرنامج 1729 مسكناً خلال الربع الرابع من العام الجاري بقيمة تتجاوز ملياري درهم، ويعتزم تسليم البرنامج 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و500 مسكن في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، إلى جانب 341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي.