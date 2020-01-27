الامارات | لقطة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمد سائقون إلى ترك مركباتهم فوق الرصيف مقابل «مركز كي إم»، في منطقة صناعية هيلي بالعين، دون مراعاة الضوابط والقوانين المرورية. لذا، أناشد المسؤولين في الجهات المعنية بالتصدي لهذه السلوكيات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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