الامارات | شرطة أبوظبي تخالف 178 سائقاً بسبب «مسافة الأمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تخالف 178 سائقاً بسبب «مسافة الأمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت شرطة أبوظبي «الإمارات اليوم» أنها خالفت 178 سائقاً خلال الأسبوع الأول ــ في الفترة من الـ15 إلى الـ19 من يناير الجاري ــ من بدء تفعيل الضبط الآلي لمخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات. ونبهت إلى أنها ستواصل عملية الضبط الآلي بحق السائقين غير الملتزمين بترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خصوصاً الذين يقومون بالاقتراب الشديد من المركبات.

وبدأت شرطة أبوظبي في تفعيل مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأمامية على الطرق بطريقة آلية، اعتباراً من 15 يناير الجاري، حيث يتم ضبط المخالفين من خلال المنظومة الذكية وأجهزة «الرادارات الثابتة»، وتوقيع غرامة مالية على المخالفين قدرها 400 درهم وأربع نقاط مرورية على سائق المركبة.

وألزمت السائق بوجوب ترك مسافة تقدر بثانيتين على الأقل، خلف المركبة التي أمامه في الظروف الجوية الجيدة، وأكثر من ثانيتين، عندما تكون الرؤية رديئة، أو في الليل، وإذا كان الطريق مبللاً أو زلقاً، وعندما تكون حمولة المركبة ثقيلة، وعندما يكون الطريق غير معبد.

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وذكرت شرطة أبوظبي أن تفعيل الضبط الآلي لمخالفة ترك مسافة أمان يهدف إلى ضبط السلوكيات الطائشة والسلبية التي يرتكبها بعض السائقين بالاقتراب الشديد من المركبة الأماميّة، وهو ما يؤدي إلى إرباك السائقين، وإجبارهم على الخروج من مسارهم، ما يشكل خطورة بالغة يسفر عنها وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن منظومة الضبط الآلي لمخالفة «عدم ترك مسافة أمان كافية»، التي بدأ تطبيقها منتصف الشهر الجاري، يترتب عليها أيضاً مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبة الأمامية في حال كانت في الحارة اليسرى، وقيمتها 400 درهم، إذ رصدت سائقين لم يفسحوا الطريق للمركبات المقبلة من الخلف، ومن ثم تم تطبيق مخالفة على المركبتين الأمامية والخلفية.

الضبط الآلي لمخالفة ترك مسافة أمان يهدف إلى ضبط السلوكيات الطائشة.