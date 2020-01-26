الامارات | مركز أبوظبي للصحة العامة ينفي شائعات عن تسجيل حالة إصابة بـ"كورونا الجديد"

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبوظبي للصحة العامة ينفي شائعات عن تسجيل حالة إصابة بـ"كورونا الجديد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز أبوظبي للصحة العامة عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، ونفى صحة الشائعات المتداولة عن تسجيل حالة إصابة، وأكد أنها مرتبطة بفيروسات كورونا معروفة سابقاً وتتلقى العلاج الطبي الاعتيادي، ولا علاقة لها بالفيروس الجديد nCoV.

ونشر المركز مجموعة من النصائح الوقائية العامة التي تؤكد أهمية غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتجنب التواصل المباشر المصابين بأي مرض.

ودعا المركز لتجنب لمس العينين او الأنف أو الفم بدون غسل اليدين وتطهير الاسطح سريعة التلوث بالإضافة لتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات.