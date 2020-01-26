الامارات | "الخارجية" تدعو المواطنين لتأجيل سفرهم إلى الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تدعو المواطنين لتأجيل سفرهم إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مواطني الدولة لتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى، في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين.
وأكدت الوزارة أنه على المواطنين المتواجدين في الخارج اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، والتواصل في الحالات الطارئة مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444، داعية المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي عبر موقعها الإلكتروني.
من جانبه ذكرت قنصلية الإمارات في هونج كونج على حسابها عبر تويتر، انه تم رفع حالة التأهب في هونج كونج إلى مستوى الاستجابة لحالات "الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.
ودعت القنصلية مواطني الدولة بتوخي الحذر وبالتواصل في حالات الطوارئ 85228661823+مركز الاتصال بوزارة الخارجية 97180044444+والتسجيل في تواجدي
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